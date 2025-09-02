В понедельник, 1 сентября, на Открытом чемпионате США закончились матчи четвёртого круга. В основной сетке соревнований завершили выступление все российские теннисисты. Последней из россиянок на стадии 1/8 финала потерпела поражение 12-я ракетка мира Екатерина Александрова.

Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионкой US Open — 2025 среди женщин?

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн.