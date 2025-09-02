В воскресенье, 31 августа, стало известно, что чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прекратил сотрудничество с французским тренером Жилем Сервара. Они работали вместе на протяжении восьми лет. Медведев пока не сообщил, кто станет его новым тренером.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто должен стать новым тренером Даниила Медведева?

Ранее Медведев провально выступил на Открытом чемпионате США — 2025. Напомним, Даниил устроил скандал в матче первого круга US Open — 2025, в котором играл с французом Бенжаменом Бонзи. Бонзи одержал победу во встрече со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.