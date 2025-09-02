Скидки
Кирьос — Бублику: ты похож на нового и улучшенного меня

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в разговоре с представителем Казахстана Александром Бубликом заявил, что он напоминает ему себя.

— Сейчас есть ты — и ты играешь нормально, поэтому мне не нужно возвращаться (улыбается). Ты похож на нового и улучшенного Кирьоса.

— Действительно думаешь, что мы так похожи?
— Сейчас, когда смотрю за твоей игрой, думаю, да. Я в 2022-м — ты сейчас.

— Это бред, чувак. Мы даже рядом не стоим. Может быть, я в 2017-м и ты сейчас — да, но не в 2022-м или в 2023-м (улыбается).
— Не-не, я из 2022-го, когда был полностью сфокусирован. Прямо как ты сейчас. Это реально так, — сказали теннисисты в подкасте «Чай с Бубликом».

