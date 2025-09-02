Янник Синнер в матче с Бубликом одержал 25-ю победу подряд на хардовом «Шлеме»
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 25-ю победу кряду на мэйджоре, проводящемся на хардовом покрытии. Ночью 2 сентября Синнер обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в четвёртом круге US Open — 2025 со счётом 6:1, 6:1, 6:1.
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|1
|1
24
Александр Бублик
А. Бублик
В последний раз Синнер проигрывал на хардовом «Шлеме» в 2023 году на US Open немцу Александру Звереву. С тех пор он дважды победил на Australian Open (2024, 2025) и на US Open (2024).
Рекорд по выигранным матчам подряд на ТБШ на харде принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру — 40. 25 и более побед кряду одерживали серб Новак Джокович (27 и 26), Иван Лендл (26) и Джон Макинрой (25).
Материалы по теме
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
13:38
-
13:16
-
12:59
-
12:39
-
11:48
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:36
-
09:23
-
08:30
-
07:26
-
07:16
-
06:35
-
06:17
-
05:54
-
05:48
-
04:20
-
04:02
-
03:56
-
03:46
-
03:46
-
03:08
-
02:58
-
02:40
-
01:42
-
00:51
-
00:18
- 1 сентября 2025
-
23:56
-
23:38
-
23:23