Янник Синнер в матче с Бубликом одержал 25-ю победу подряд на хардовом «Шлеме»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 25-ю победу кряду на мэйджоре, проводящемся на хардовом покрытии. Ночью 2 сентября Синнер обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в четвёртом круге US Open — 2025 со счётом 6:1, 6:1, 6:1.

В последний раз Синнер проигрывал на хардовом «Шлеме» в 2023 году на US Open немцу Александру Звереву. С тех пор он дважды победил на Australian Open (2024, 2025) и на US Open (2024).

Рекорд по выигранным матчам подряд на ТБШ на харде принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру — 40. 25 и более побед кряду одерживали серб Новак Джокович (27 и 26), Иван Лендл (26) и Джон Макинрой (25).