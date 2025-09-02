«Бро, она не выиграет у меня». Кирьос — о предстоящем выставочном матче с Соболенко

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в разговоре с представителем Казахстана Александром Бубликом поделился ожиданиями от выставочного матча с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

— Расскажи о матче с Соболенко.

— О каком?

Материалы по теме Ник Кирьос и Арина Соболенко хотят провести очный выставочный матч

— О котором вы всё время говорили, где она будет играть на четверти поля. В чём там суть? Она играет на уменьшенном корте, ты играешь с одной подачей и у тебя размеры, как на парном?

— Нет, у обоих по одной подаче, но мой корт меньше. Не знаю насколько, они определят площадь. Мы в одном теннисном агентстве. Она, кстати, невероятная, мы познакомились поближе, у Арины есть характер, я очень рад этому. Думаю, она из тех игроков, которые искренне верят, что победят.

— Ты ведь постараешься — или будешь дурачиться, а в конце она выиграет, и ты такой...

— Бро, она не выиграет у меня.

— Значит, ты постараешься?

— Ты правда думаешь, что мне нужно выложиться на 100%? (Улыбается.)

— Думал, ты можешь выйти на поле, хорошо погуляв прошлой ночью, и сказать: «А, ладно, пофиг».

— Не-не, я постараюсь. Конечно, постараюсь выиграть, потому что я представляю тебя, весь мужской теннис.

— Я бы, конечно, не выбрал тебя представлять нас в матче с ней.

— Серьёзно? А я бы выбрал тебя, кстати. Бро, видишь, какой он злой со мной (обращается к кому-то за пределы камеры. — Прим. «Чемпионата»). Я бы выбрал тебя 100%. Ты умеешь делать укороченный, у них не было бы шанса. Спасибо за поддержку, бро (улыбается).

— Когда мы ехали на интервью и разговаривали об этом, я спросил: «Выложится ли он»? Просто для меня это что-то большее, чем выйти на корт и сказать: «Ох, она такая сильная, не могу так играть, не справлюсь».

— Пфф, не собираюсь так делать. Это бы выставило меня в ужасном свете. Могу представить, как бы взорвался интернет. Думаю, что буду в порядке. Не хочу, чтобы она выиграла.

— Когда это произойдёт, есть дата?

— Через несколько месяцев в Гонконге, — сказали теннисисты в подкасте «Чай с Бубликом».