Главная Теннис Новости

Гауфф — о вылете с US Open: я была дезориентирована на корте, но турнир принёс позитив

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф оценила своё поражение в четвёртом круге US Open — 2025. Она проиграла японке Наоми Осаке (24-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 21:25 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Не хочу оправдываться, но вся моя команда говорит: это нормально, что я чувствовала себя несколько опустошённой на корте из-за эмоциональных нагрузок в последние недели. Я была дезориентирована на корте, но турнир принёс мне много позитива. Хочу вернуться сюда в 2026 году более сильная как теннисистка и как человек», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

