Гауфф — о вылете с US Open: я была дезориентирована на корте, но турнир принёс позитив
Поделиться
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф оценила своё поражение в четвёртом круге US Open — 2025. Она проиграла японке Наоми Осаке (24-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 21:25 МСК
24
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Не хочу оправдываться, но вся моя команда говорит: это нормально, что я чувствовала себя несколько опустошённой на корте из-за эмоциональных нагрузок в последние недели. Я была дезориентирована на корте, но турнир принёс мне много позитива. Хочу вернуться сюда в 2026 году более сильная как теннисистка и как человек», — приводит слова Гауфф Punto de Break.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
14:48
-
14:29
-
14:13
-
13:52
-
13:38
-
13:16
-
12:59
-
12:39
-
11:48
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:36
-
09:23
-
08:30
-
07:26
-
07:16
-
06:35
-
06:17
-
05:54
-
05:48
-
04:20
-
04:02
-
03:56
-
03:46
-
03:46
-
03:08
-
02:58
-
02:40
-
01:42
-
00:51