Лоренцо Музетти: мысль о том, чтобы прервать серию Синнера, сводит меня с ума

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящем матче 1/4 финала US Open — 2025, в котором встретится со своим соотечественником, лидером мирового рейтинга Янником Синнером.

«Он лучший игрок в мире, и, думаю, это самый большой вызов, который сейчас есть в нашем спорте. Именно это сводит меня с ума — мысль о том, чтобы прервать его невероятную серию. Он — лучший чемпион. Он прекрасно знает здешние условия. Конечно, давление будет на его стороне. У Янника фантастический настрой, но я думаю, что мне нужно этим воспользоваться и быть готовым выиграть матч», — приводит слова Музетти Punto de Break.