Лоренцо Музетти: мысль о том, чтобы прервать серию Синнера, сводит меня с ума
10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящем матче 1/4 финала US Open — 2025, в котором встретится со своим соотечественником, лидером мирового рейтинга Янником Синнером.
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
10
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«Он лучший игрок в мире, и, думаю, это самый большой вызов, который сейчас есть в нашем спорте. Именно это сводит меня с ума — мысль о том, чтобы прервать его невероятную серию. Он — лучший чемпион. Он прекрасно знает здешние условия. Конечно, давление будет на его стороне. У Янника фантастический настрой, но я думаю, что мне нужно этим воспользоваться и быть готовым выиграть матч», — приводит слова Музетти Punto de Break.
