Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Мужчина пытался залезть в сумку Янника Синнера после матча с Бубликом на US Open

Комментарии

Неизвестный мужчина пытался открыть теннисную сумку четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, когда тот раздавал автографы после матча четвёртого круга US Open — 2025. Синнер играл с представителем Казахстана Александром Бубликом и одержал разгромную победу — 6:1, 6:1, 6:1.

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		1 1
             
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Этот жест сразу заметил охранник, сопровождавший Синнера, и быстро убрал руку мужчины. Сам Янник неодобрительно покачал головой.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В четвертьфинале Синнер встретится с 10-м номером рейтинга 23-летним соотечественником Лоренцо Музетти. Напомним, Янник Синнер является действующим чемпионом US Open.

Комментарии
Новости. Теннис
