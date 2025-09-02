Бублик: в Санкт-Петербурге, где я рос, не было кортов с твёрдым покрытием и до сих пор нет

24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в беседе с австралийцем Ником Кирьосом рассказал о своём отношении к грунтовому покрытию. В 2025 году Бублик выиграл два титула на грунте.

— Если честно, тебе всегда нравился грунт?

— Нет.

— Как мне кажется, на нём ты играешь лучше всего.

— Сейчас да. Но два моих самых громких титула были завоёваны на траве. Но да, я вырос на этом, поэтому всегда задавался вопросом, почему у меня так плохо получается с грунтом. Потому что в Санкт-Петербурге, где я рос, не было кортов с твёрдым покрытием и до сих пор почти нет, — сказал теннисист в подкасте «Чай с Бубликом».