«Всегда чувствую себя не в своей тарелке». Бублик — об игре на Australian Open и US Open

24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в беседе с австралийцем Ником Кирьосом рассказал о сложностях, которые регулярно испытывает при выступлениях на Australian Open и US Open.

«Для меня всегда тяжело на US Open. Не знаю почему, но Австралия и США — всегда проблема для меня. Перепробовал множество способов подготовки к этим турнирам, но так и не получилось. Всегда чувствую себя не в своей тарелке. Неважно, тренировался ли здесь в течение нескольких недель или трёх дней, всегда чувствую одно и то же.

Для меня US Open может быть разным внутри. В первый день тренировался под открытой крышей, «Армстронг», в шесть часов вечера, а затем тренировался в 12 часов на 17-м корте. Это два разных US Open», — сказал Александр в подкасте «Чай с Бубликом».