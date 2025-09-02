Пресс-служба ATP — о Сафине: истинное воплощение иконы…
Пресс-службы ATP и US Open отреагировали на появление двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Марата Сафина в боксе Андрея Рублёва по ходу матча четвёртого круга на Открытом чемпионате США. Рублёв играл с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и потерпел поражение в трёх сетах — 5:7, 3:6, 3:6.
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 18:45 МСК
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|4
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
US Open: «Чемпион тогда, тренер сейчас, икона стиля — навсегда».
ATP: «Истинное воплощение иконы...»
Марат Сафин является победителем US Open. Он выигрывал турнир в 2000 году, в финале победив американца Пита Сампраса. С апреля 2025 года Сафин является одним из тренеров Андрея Рублёва.
