Пресс-служба ATP — о Сафине: истинное воплощение иконы…

Пресс-службы ATP и US Open отреагировали на появление двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Марата Сафина в боксе Андрея Рублёва по ходу матча четвёртого круга на Открытом чемпионате США. Рублёв играл с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и потерпел поражение в трёх сетах — 5:7, 3:6, 3:6.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 18:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		3 4
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

US Open: «Чемпион тогда, тренер сейчас, икона стиля — навсегда».

ATP: «Истинное воплощение иконы...»

Марат Сафин является победителем US Open. Он выигрывал турнир в 2000 году, в финале победив американца Пита Сампраса. С апреля 2025 года Сафин является одним из тренеров Андрея Рублёва.

