Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Винус Уильямс позвала Серену в свой бокс после выхода в четвертьфинал US Open в паре

Винус Уильямс позвала Серену в свой бокс после выхода в четвертьфинал US Open в паре
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс обратилась к своей младшей сестре, 23-кратной чемпионке мэйджоров Серене Уильямс.

Винус в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес вышла в четвертьфинал US Open — 2025 в парном разряде. В третьем круге они обыграли россиянку Екатерину Александрову и китаянку Чжан Шуай (6:3, 6:4).

US Open — парный разряд (ж). 3-й круг
02 сентября 2025, вторник. 00:20 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Е. Александрова Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
Л. Фернандес В. Уильямс

«Она очень счастлива за меня и Лейлу. Она дала нам несколько советов, нам только нужно увидеть её в боксе. Поэтому моё послание ей: Серена, тебе надо бы прийти», — сказала Винус в послематчевом интервью.

За выход в полуфинал Уильямс-старшая и Фернандес поборются с дуэтом Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США).

Материалы по теме
Винус Уильямс сравнила Лейлу Фернандес с Сереной после выхода во 2-й круг US Open в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android