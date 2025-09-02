Винус Уильямс позвала Серену в свой бокс после выхода в четвертьфинал US Open в паре

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс обратилась к своей младшей сестре, 23-кратной чемпионке мэйджоров Серене Уильямс.

Винус в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес вышла в четвертьфинал US Open — 2025 в парном разряде. В третьем круге они обыграли россиянку Екатерину Александрову и китаянку Чжан Шуай (6:3, 6:4).

«Она очень счастлива за меня и Лейлу. Она дала нам несколько советов, нам только нужно увидеть её в боксе. Поэтому моё послание ей: Серена, тебе надо бы прийти», — сказала Винус в послематчевом интервью.

За выход в полуфинал Уильямс-старшая и Фернандес поборются с дуэтом Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США).