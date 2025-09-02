Винус Уильямс позвала Серену в свой бокс после выхода в четвертьфинал US Open в паре
Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс обратилась к своей младшей сестре, 23-кратной чемпионке мэйджоров Серене Уильямс.
Винус в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес вышла в четвертьфинал US Open — 2025 в парном разряде. В третьем круге они обыграли россиянку Екатерину Александрову и китаянку Чжан Шуай (6:3, 6:4).
US Open — парный разряд (ж). 3-й круг
02 сентября 2025, вторник. 00:20 МСК
Екатерина Александрова
Чжан Шуай
Е. Александрова Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Лейла Фернандес
Винус Уильямс
Л. Фернандес В. Уильямс
«Она очень счастлива за меня и Лейлу. Она дала нам несколько советов, нам только нужно увидеть её в боксе. Поэтому моё послание ей: Серена, тебе надо бы прийти», — сказала Винус в послематчевом интервью.
За выход в полуфинал Уильямс-старшая и Фернандес поборются с дуэтом Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США).
