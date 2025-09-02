Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос: приятно видеть Рублёва счастливым. Порой мне хочется обнять этого парня

Кирьос: приятно видеть Рублёва счастливым. Порой мне хочется обнять этого парня
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в разговоре с представителем Казахстана Александром Бубликом высказался о российском теннисисте Андрее Рублёве и его психологических трудностях.

«Приятно видеть таких игроков, как Рублёв, счастливыми. Думаю, он потрясающий игрок, добившийся многого. Но Андрей так строг к себе, хотя это также делает его тем, кем он является. Он бывает таким злым, расстроенным, что порой мне просто хочется обнять этого парня. Это нормально, да, ты можешь проиграть матч, но приятно видеть его счастливым, а ещё у него лучший тренер в мире», — сказал Кирьос в подкасте «Чай с Бубликом».

Материалы по теме
Кирьос — о психологических проблемах: я причинял вред руке, она выглядела отвратительно
«Бро, она не выиграет у меня». Кирьос — о предстоящем выставочном матче с Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android