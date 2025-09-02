Кирьос: приятно видеть Рублёва счастливым. Порой мне хочется обнять этого парня

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в разговоре с представителем Казахстана Александром Бубликом высказался о российском теннисисте Андрее Рублёве и его психологических трудностях.

«Приятно видеть таких игроков, как Рублёв, счастливыми. Думаю, он потрясающий игрок, добившийся многого. Но Андрей так строг к себе, хотя это также делает его тем, кем он является. Он бывает таким злым, расстроенным, что порой мне просто хочется обнять этого парня. Это нормально, да, ты можешь проиграть матч, но приятно видеть его счастливым, а ещё у него лучший тренер в мире», — сказал Кирьос в подкасте «Чай с Бубликом».