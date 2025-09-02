Скидки
Теннис

Ига Швёнтек отправилась на тренировку после лёгкой победы над Александровой на US Open

Ига Швёнтек отправилась на тренировку после лёгкой победы над Александровой на US Open
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о намерении провести тренировку сразу же по окончании матча четвёртого круга на US Open — 2025. Она обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:3, 6:1.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 20:10 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Швёнтек вышла на послематчевое интервью с телефоном и кому-то писала сообщение.

— Можете рассказать, кому вы написали?
– Тренеру. Я попросила его забронировать тренировочный корт минут на 10, если получится, — сказала Швёнтек.

В четвертьфинале US Open — 2025 Ига Швёнтек встретится с американкой Амандой Анисимовой, которую разгромила в финале Уимблдона в июле со счётом 6:0, 6:0.

