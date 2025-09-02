Ига Швёнтек отправилась на тренировку после лёгкой победы над Александровой на US Open

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о намерении провести тренировку сразу же по окончании матча четвёртого круга на US Open — 2025. Она обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:3, 6:1.

Швёнтек вышла на послематчевое интервью с телефоном и кому-то писала сообщение.

— Можете рассказать, кому вы написали?

– Тренеру. Я попросила его забронировать тренировочный корт минут на 10, если получится, — сказала Швёнтек.

В четвертьфинале US Open — 2025 Ига Швёнтек встретится с американкой Амандой Анисимовой, которую разгромила в финале Уимблдона в июле со счётом 6:0, 6:0.