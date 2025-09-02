«Я русский, меня это выводит из себя». Бублик рассказал, когда изменил мнение о Кирьосе

24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик поделился историей, которая изменила его мнение об австралийце Нике Кирьосе.

«Я сильно изменил мнение о тебе и понял, кто ты такой, вроде в Штутгарте, в 2022 году, как раз перед тем, как ты вышел в финал. Мы играли в парном разряде, а ты опоздал на разминку. Я ждал тебя на корте, у нас были почти полные трибуны, я сказал тебе какую-то ерунду по типу: «Почему ты опаздываешь?» и сделал это довольно громко. Тогда ты сразу повернулся, твоё лицо изменилось и ты сказал: «Ты можешь подождать меня, у нас всего 20 минут на игру, а потом ты вылетишь в четвёртом раунде Уимблдона», потом ты начал раздувать это.

Я не понимаю, что происходит, почему ты так разговариваешь со мной. Потом ты заговорил очень громко, все начали смеяться. Говоришь: «Давай, побей по мячикам, ты бьёшь со мной, я сделаю то, это. У меня соперничество с Роджером, так что не мешайся». Ты в это вцепился, и меня это выбесило. Я русский, меня это просто выводит из себя.

Потом мы поменялись сторонами, там, где люди нас не видят, ты подходишь и говоришь: «Прости, чувак, что опоздал. Я был занят со своей девушкой, собирал вещи для переезда». Думаю: «Понятно, это всё было шоу». Я не могу так и не хочу так делать. Я не такой», — сказал Бублик в подкасте «Чай с Бубликом».