Алькарас — Легечка: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open начнётся не ранее 20:00 мск

Сегодня, 2 сентября, в четвертьфинале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 21-й номер рейтинга Иржи Легечка из Чехии. Начало поединка запланировано на 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Алькараса (0-1 на харде). Карлос одержал обе победы над Иржи на траве Лондона — во втором круге в 2023 году и в финале нынешним летом (7:5, 6:7 (5:7), 6:2). А в феврале этого года Легечка обыграл Алькараса в четвертьфинале Дохи — 6:3, 3:6, 6:4.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.