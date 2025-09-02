Алькарас — Легечка: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open начнётся не ранее 20:00 мск

Сегодня, 2 сентября, в четвертьфинале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 21-й номер рейтинга Иржи Легечка из Чехии. Начало поединка запланировано на 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Алькараса (0-1 на харде). Карлос одержал обе победы над Иржи на траве Лондона — во втором круге в 2023 году и в финале нынешним летом (7:5, 6:7 (5:7), 6:2). А в феврале этого года Легечка обыграл Алькараса в четвертьфинале Дохи — 6:3, 3:6, 6:4.
Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.
- 2 сентября 2025
-
18:15
-
17:52
-
17:49
-
17:35
-
17:28
-
17:26
-
17:20
-
16:40
-
16:33
-
16:10
-
15:52
-
15:19
-
14:48
-
14:29
-
14:13
-
13:52
-
13:38
-
13:16
-
12:59
-
12:39
-
11:48
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:36
-
09:23
-
08:30
-
07:26
-
07:16
-
06:35
-
06:17