Наоми Осака — о Кори Гауфф: испытываю к ней величайшее уважение

24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о своём отношении к американке Кори Гауфф, которую обыграла в матче четвёртого круга US Open – 2025 со счётом 6:3, 6:2.

«Я равняюсь на неё. То, как она держится, действительно особенное. Быть такой потрясающей ролевой моделью в столь юном возрасте — это дар. Я испытываю к ней величайшее уважение», – сказала Осака на пресс-конференции US Open.

За право сыграть в полуфинале Открытого чемпионата США Наоми Осака поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.