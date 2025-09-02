Скидки
Осака — о мыслях завершить карьеру: повесить ракетку навсегда для меня было бы страшно

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, насколько близка она была к тому, чтобы бросить теннис, когда её результаты не соответствовали ожиданиям.

«Честно говоря, совсем не близка. Не знаю, значит ли это, что я люблю боль или что-то в этом роде. Сказать — это одно, но на самом деле сделать это, повесить ракетку навсегда для меня было бы очень страшно», — сказала Осака на пресс-конференции.

На US Open — 2025 Наоми Осака вышла в четвертьфинал, где встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая занимает 13-ю строчку в мировом рейтинге.

