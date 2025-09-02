Гауфф: иногда мне кажется, что я слишком сильно на себя давлю, а мне всего 21 год

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что в 21 год они испытывает на себе сильное давление.

«Иногда мне кажется, что я слишком сильно на себя давлю, а мне всего 21 год. Потом думаю о том, как много игроков достигают своих лучших результатов в 25 или 26 лет. Это меня воодушевляет: если у меня останется четыре года, чтобы усердно работать и делать правильные вещи, кто знает, как далеко я смогу зайти. Моя игра уже значительно улучшилась за последние четыре года. Если смогу сделать такой скачок, у меня действительно будет много поводов для волнения в будущем», — сказала Гауфф на пресс-конференции.