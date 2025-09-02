«Он захочет вернуться в Австралию». Курье — о продолжении карьеры Джоковича

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье высказался о возможных планах серба Новака Джоковича на продолжение карьеры.

«Моё личное чувство, и оно не основано ни на каких фактах, просто интуиция, что у Джоковича остался горький осадок после того, как он покидал свой самый успешный турнир, будучи вынужденным прекратить игру из-за серьёзной травмы в полуфинале Australian open.

Он сыграл конкурентный сет против Александра Зверева, проиграл его, пожал руку — и всё. А потом 10-кратного чемпиона освистали, и именно Звереву пришлось защищать его честь в интервью после матча. Это было очень некрасиво со стороны публики.

Поэтому, на мой взгляд, он захочет вернуться в Австралию хотя бы ещё раз и завершить всё достойно. Я хочу этого для него. Но не знаю, хочет ли он сам. Можете представить, что Роджера Федерера на Уимблдоне вынудили сняться и его освистали бы болельщики? Или то же самое с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос»? А ведь Джокович выиграл в Австралии 10 раз. Никто даже близко не подошёл к такому. Это было дико», – приводит слова Курье Tennis 365.

Напомним, Новак Джокович снялся с полуфинального матча с Александром Зверевым на Australian open – 2025 после первого сета игры, который завершился в пользу немецкого теннисиста (7:6 (7:5)).