Янник Синнер превзошёл достижение Новака Джоковича на ТБШ, выйдя в 1/4 финала US Open

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком в Открытую эру (24 года и 8 дней), который вышел во все четыре четвертьфинала мужского одиночного разряда на турнирах «Большого шлема» в подряд идущих сезонах. По этому показателю он обошёл 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича (24 года 99 дней).

На US Open — 2025 Янник обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в четвёртом круге со счётом 6:1, 6:1, 6:1. Действующим чемпионом соревнований является Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.