Янник Синнер превзошёл достижение Новака Джоковича на ТБШ, выйдя в 1/4 финала US Open

Янник Синнер превзошёл достижение Новака Джоковича на ТБШ, выйдя в 1/4 финала US Open
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком в Открытую эру (24 года и 8 дней), который вышел во все четыре четвертьфинала мужского одиночного разряда на турнирах «Большого шлема» в подряд идущих сезонах. По этому показателю он обошёл 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича (24 года 99 дней).

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		1 1
             
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

На US Open — 2025 Янник обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в четвёртом круге со счётом 6:1, 6:1, 6:1. Действующим чемпионом соревнований является Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

