Янник Синнер превзошёл достижение Новака Джоковича на ТБШ, выйдя в 1/4 финала US Open
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком в Открытую эру (24 года и 8 дней), который вышел во все четыре четвертьфинала мужского одиночного разряда на турнирах «Большого шлема» в подряд идущих сезонах. По этому показателю он обошёл 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича (24 года 99 дней).
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|1
|1
24
Александр Бублик
А. Бублик
На US Open — 2025 Янник обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в четвёртом круге со счётом 6:1, 6:1, 6:1. Действующим чемпионом соревнований является Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
19:45
-
19:17
-
18:55
-
18:49
-
18:39
-
18:21
-
18:15
-
17:52
-
17:49
-
17:35
-
17:28
-
17:26
-
17:20
-
16:40
-
16:33
-
16:10
-
15:52
-
15:19
-
14:48
-
14:29
-
14:13
-
13:52
-
13:38
-
13:16
-
12:59
-
12:39
-
11:48
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:36