Оже-Альяссим — второй канадец в Открытой эре с несколькими выходами в 1/4 финала на ТБШ

27-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим стал вторым канадским теннисистом в Открытой эре, которому удалось выйти в несколько четвертьфиналов на турнирах серии «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, сообщает Opta Ace. В 1/8 финала US Open – 2025 Оже-Альяссим одержал победу над российским теннисистом Андреем Рублёвым со счётом 7:5, 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|4
Первым канадским теннисистом, которому покорились подобные результаты, стал Милош Раонич, который играл в 1/2 финала на Открытом чемпионате Австралии – 2016, 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2014, а также в финале на Уимблдоне-2016. Оже-Альяссим выходил в четвертьфиналы на Australian open – 2022 и Уимблдоне-2021, а также был полуфиналистом на US Open – 2021.
За право сыграть в полуфинале US Open – 2025 Феликс Оже-Альяссим поспорит с австралийским теннисистом Алексом де Минором.
- 2 сентября 2025
-
19:45
-
19:17
-
18:55
-
18:49
-
18:39
-
18:21
-
18:15
-
17:52
-
17:49
-
17:35
-
17:28
-
17:26
-
17:20
-
16:40
-
16:33
-
16:10
-
15:52
-
15:19
-
14:48
-
14:29
-
14:13
-
13:52
-
13:38
-
13:16
-
12:59
-
12:39
-
11:48
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:36