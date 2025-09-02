Скидки
Оже-Альяссим — второй канадец в Открытой эре с несколькими выходами в 1/4 финала на ТБШ

Аудио-версия:
27-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим стал вторым канадским теннисистом в Открытой эре, которому удалось выйти в несколько четвертьфиналов на турнирах серии «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, сообщает Opta Ace. В 1/8 финала US Open – 2025 Оже-Альяссим одержал победу над российским теннисистом Андреем Рублёвым со счётом 7:5, 6:3, 6:4.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 18:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		3 4
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Первым канадским теннисистом, которому покорились подобные результаты, стал Милош Раонич, который играл в 1/2 финала на Открытом чемпионате Австралии – 2016, 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2014, а также в финале на Уимблдоне-2016. Оже-Альяссим выходил в четвертьфиналы на Australian open – 2022 и Уимблдоне-2021, а также был полуфиналистом на US Open – 2021.

За право сыграть в полуфинале US Open – 2025 Феликс Оже-Альяссим поспорит с австралийским теннисистом Алексом де Минором.

