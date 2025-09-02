Оже-Альяссим — второй канадец в Открытой эре с несколькими выходами в 1/4 финала на ТБШ

27-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим стал вторым канадским теннисистом в Открытой эре, которому удалось выйти в несколько четвертьфиналов на турнирах серии «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, сообщает Opta Ace. В 1/8 финала US Open – 2025 Оже-Альяссим одержал победу над российским теннисистом Андреем Рублёвым со счётом 7:5, 6:3, 6:4.

Первым канадским теннисистом, которому покорились подобные результаты, стал Милош Раонич, который играл в 1/2 финала на Открытом чемпионате Австралии – 2016, 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2014, а также в финале на Уимблдоне-2016. Оже-Альяссим выходил в четвертьфиналы на Australian open – 2022 и Уимблдоне-2021, а также был полуфиналистом на US Open – 2021.

За право сыграть в полуфинале US Open – 2025 Феликс Оже-Альяссим поспорит с австралийским теннисистом Алексом де Минором.