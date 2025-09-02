Скидки
Теннис Новости

Оже-Альяссим — о де Миноре: его игра стала гораздо более целостной, чем раньше

Оже-Альяссим — о де Миноре: его игра стала гораздо более целостной, чем раньше
27-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим поделился мнением о прогрессе в игре австралийца Алекса де Минора, отметив, что он давно находится в топ-10 и показывает стабильные результаты. Оже-Альяссим сыграет с де Минором в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2025.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Его сильными сторонами всегда были движение по корту, умение держать мяч в игре, отвечать на скорость соперника и просто защищаться. Но что особенно интересно — он стал гораздо чаще заходить внутрь корта. Именно поэтому он сегодня там, где есть. Теперь у него появилась возможность сразу же шагнуть вперёд, как только соперник даёт шанс, выходить раньше и наказывать. Поэтому его игра стала гораздо более целостной, чем раньше.

Думаю, каждый игрок старается прогрессировать. Мы все в раздевалке знаем сильные стороны друг друга и то, над чем нужно работать. Вопрос в том, можешь ли ты реально улучшиться. Он смог, поэтому стабильно держится в топ-10 уже какое-то время», – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции US Open.

