Швёнтек — самая молодая со времён Шараповой, кто вышел в 1/4 финала на всех ТБШ сезона

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала самой молодой теннисисткой (24 года и 85 дней), кто добрался минимум до четвертьфинала на всех мэйджорах за один сезон со времён россиянки Марии Шараповой (18 лет и 132 дня) в 2005 году.

В четвёртом круге US Open — 2025 Ига Швёнтек обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову, занимающую 12-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 6:1.

В четвертьфинале US Open — 2025 Ига Швёнтек встретится с американкой Амандой Анисимовой, которую разгромила в финале Уимблдона в июле со счётом 6:0, 6:0.