Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — самая молодая со времён Шараповой, кто вышел в 1/4 финала на всех ТБШ сезона

Швёнтек — самая молодая со времён Шараповой, кто вышел в 1/4 финала на всех ТБШ сезона
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала самой молодой теннисисткой (24 года и 85 дней), кто добрался минимум до четвертьфинала на всех мэйджорах за один сезон со времён россиянки Марии Шараповой (18 лет и 132 дня) в 2005 году.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 20:10 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В четвёртом круге US Open — 2025 Ига Швёнтек обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову, занимающую 12-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 6:1.

В четвертьфинале US Open — 2025 Ига Швёнтек встретится с американкой Амандой Анисимовой, которую разгромила в финале Уимблдона в июле со счётом 6:0, 6:0.

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
Материалы по теме
Фото
Ига Швёнтек отправилась на тренировку после лёгкой победы над Александровой на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android