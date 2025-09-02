Швёнтек — самая молодая со времён Шараповой, кто вышел в 1/4 финала на всех ТБШ сезона
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала самой молодой теннисисткой (24 года и 85 дней), кто добрался минимум до четвертьфинала на всех мэйджорах за один сезон со времён россиянки Марии Шараповой (18 лет и 132 дня) в 2005 году.
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 20:10 МСК
12
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В четвёртом круге US Open — 2025 Ига Швёнтек обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову, занимающую 12-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 6:1.
В четвертьфинале US Open — 2025 Ига Швёнтек встретится с американкой Амандой Анисимовой, которую разгромила в финале Уимблдона в июле со счётом 6:0, 6:0.
