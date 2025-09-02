Де Минор – о своих выступлениях на US Open: Нью-Йорк очень хорошо ко мне относится
Поделиться
Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о своей игре на US Open – 2025, отметив, что ещё с юниорских лет показывал на этом турнире хорошие результаты. Де Минор вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
8
Алекс де Минор
А. де Минор
«Ещё с юниоров у меня здесь был невероятный путь — от квалификации до полуфинала. Здесь я одержал свою первую победу над игроком из топ-10 — над Нисикори. Мой первый четвертьфинал на турнире «Большого шлема» тоже был здесь.
Я уже трижды выходил в четвертьфинал в Нью-Йорке. Так что Нью-Йорк дарит мне хорошие результаты, он очень хорошо ко мне относится», – приводит слова де Минора The Tennis Gazette.
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
19:45
-
19:17
-
18:55
-
18:49
-
18:39
-
18:21
-
18:15
-
17:52
-
17:49
-
17:35
-
17:28
-
17:26
-
17:20
-
16:40
-
16:33
-
16:10
-
15:52
-
15:19
-
14:48
-
14:29
-
14:13
-
13:52
-
13:38
-
13:16
-
12:59
-
12:39
-
11:48
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:36