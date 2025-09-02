Де Минор – о своих выступлениях на US Open: Нью-Йорк очень хорошо ко мне относится

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о своей игре на US Open – 2025, отметив, что ещё с юниорских лет показывал на этом турнире хорошие результаты. Де Минор вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

«Ещё с юниоров у меня здесь был невероятный путь — от квалификации до полуфинала. Здесь я одержал свою первую победу над игроком из топ-10 — над Нисикори. Мой первый четвертьфинал на турнире «Большого шлема» тоже был здесь.

Я уже трижды выходил в четвертьфинал в Нью-Йорке. Так что Нью-Йорк дарит мне хорошие результаты, он очень хорошо ко мне относится», – приводит слова де Минора The Tennis Gazette.