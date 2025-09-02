Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Де Минор – о своих выступлениях на US Open: Нью-Йорк очень хорошо ко мне относится

Де Минор – о своих выступлениях на US Open: Нью-Йорк очень хорошо ко мне относится
Комментарии

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о своей игре на US Open – 2025, отметив, что ещё с юниорских лет показывал на этом турнире хорошие результаты. Де Минор вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Ещё с юниоров у меня здесь был невероятный путь — от квалификации до полуфинала. Здесь я одержал свою первую победу над игроком из топ-10 — над Нисикори. Мой первый четвертьфинал на турнире «Большого шлема» тоже был здесь.

Я уже трижды выходил в четвертьфинал в Нью-Йорке. Так что Нью-Йорк дарит мне хорошие результаты, он очень хорошо ко мне относится», – приводит слова де Минора The Tennis Gazette.

Материалы по теме
На US Open творится дичь с болельщиками. Синнера чуть не ограбили прямо на корте
На US Open творится дичь с болельщиками. Синнера чуть не ограбили прямо на корте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android