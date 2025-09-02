Скидки
«Мы с Карлосом смеёмся». Парикмахер Алькараса — о критике новой стрижки испанца

Виктор Мартинес, парикмахер пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, отреагировал на критику новой стрижки теннисиста.

«Я не воспринимаю это как личное оскорбление, поэтому меня это не раздражает. На самом деле, я нахожу это забавным, Мы с Карлосом смеёмся над плохими комментариями. Карлос постоянно приходит ко мне подстричься, потому что у него хорошие волосы, потому что ему они нравятся. Когда мы вместе, мы читаем комментарии и смеёмся. В конце концов, плохие комментарии тоже хороши, потому что они создают рекламу.

Это невероятно, потому что люди в разных частях света говорят о тебе и твоей работе. И это радует, поднимает настроение, потому что тебя знают в самых разных уголках мира благодаря Карлосу. Всё всегда было хорошо, но после Карлоса всё стало гораздо лучше. Люди приходят в салон и спрашивают: «Стрижка как у Карлоса». Среди них много детей, его поклонников», — приводит слова Мартинеса CNN Sports.

