Теннис Новости

Де Минор рассказал, о победе на каком турнире он больше всего мечтает

Де Минор рассказал, о победе на каком турнире он больше всего мечтает
Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, победу на каком из турниров он бы хотел одержать больше всего в своей профессиональной карьере.

«Я мечтаю выиграть Australian Open. Думаю, нет чувства лучше, чем победить на своём домашнем турнире. Хотя, конечно, на этом этапе любой турнир «Шлема» — это главная цель. Я не буду слишком привередничать: если получится взять хотя бы один, я буду счастлив независимо от того, какой именно. Но, разумеется, с детства я представлял, каково это — выиграть дома, в Австралии. Это было бы по-настоящему особенным моментом»,– приводит слова де Минора The Tennis Gazette.

Алекс де Минор Принимает участие в розыгрыше US Open – 2025. Австралиец поборется за место в полуфинале турнира с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

