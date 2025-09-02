Синнер и Бублик провели самый быстрый матч второй недели US Open c 2019 года
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик провели самый быстрый матч во время второй игровой недели на US Open с 2019 года, сообщает Opta Ace. Синнер одержал победу со счётом 6:1, 6:1, 6:1, затратив на это 81 минуту.
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2025, вторник. 02:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|1
|1
24
Александр Бублик
А. Бублик
В 2019 году 20-кратный чемпион турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер одержал победу в матче 1/8 финала US Open над бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном со счётом 6:2, 6:2, 6:0. Матч продлился 79 минут.
За выход в полуфинал US Open – 2025 Янник Синнер поспорит с соотечественником Лоренцо Музетти.
