Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек высказалась о скандальном инциденте с отобранной кепкой у мальчика на US Open

Ига Швёнтек высказалась о скандальном инциденте с отобранной кепкой у мальчика на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о мужчине, который отобрал у мальчика кепку поляка Камиля Майхшака после матча на US Open — 2025. Инцидент попал в камеру и вызвал бурное негодование общественности.

«Это то, чему я научилась со временем, потому что, очевидно, семь человек могут бороться за один предмет. Поэтому я выбираю конкретно, например, если это девочка, у мальчиков руки длиннее, и у неё вообще нет шансов поймать вещь. Так что обычно я кидаю в сторону того, кто должен получить этот предмет. Но иногда бывает странно, когда даёшь что-то ребёнку, а взрослый это забирает. Хочется сказать ему: «Чувак, ты ничего не понимаешь», — приводит слова Швёнтек We Love Tennis.

Напомним, Камиль Майхшак после победы над Кареном Хачановым на US Open раздавал автографы. В процессе он снял с себя кепку и протянул её мальчику, однако тот не успел взять сувенир, ведь его выхватил мужчина из толпы и не отдал обратно. Майхшак изначально этого не заметил, но после матча увидел видео с инцидентом и попросил найти мальчика, чтобы подарить ему другую кепку. Позже он выложил фото с их встречи.

Материалы по теме
На US Open творится дичь с болельщиками. Синнера чуть не ограбили прямо на корте
На US Open творится дичь с болельщиками. Синнера чуть не ограбили прямо на корте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android