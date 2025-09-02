Ига Швёнтек высказалась о скандальном инциденте с отобранной кепкой у мальчика на US Open

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о мужчине, который отобрал у мальчика кепку поляка Камиля Майхшака после матча на US Open — 2025. Инцидент попал в камеру и вызвал бурное негодование общественности.

«Это то, чему я научилась со временем, потому что, очевидно, семь человек могут бороться за один предмет. Поэтому я выбираю конкретно, например, если это девочка, у мальчиков руки длиннее, и у неё вообще нет шансов поймать вещь. Так что обычно я кидаю в сторону того, кто должен получить этот предмет. Но иногда бывает странно, когда даёшь что-то ребёнку, а взрослый это забирает. Хочется сказать ему: «Чувак, ты ничего не понимаешь», — приводит слова Швёнтек We Love Tennis.

Напомним, Камиль Майхшак после победы над Кареном Хачановым на US Open раздавал автографы. В процессе он снял с себя кепку и протянул её мальчику, однако тот не успел взять сувенир, ведь его выхватил мужчина из толпы и не отдал обратно. Майхшак изначально этого не заметил, но после матча увидел видео с инцидентом и попросил найти мальчика, чтобы подарить ему другую кепку. Позже он выложил фото с их встречи.