Главная Теннис Новости

Рэпер Дрейк поставил $ 300 тыс. на победу Янника Синнера на US Open — 2025

Рэпер Дрейк сделал ставку на сумму $ 300 тыс. на победу четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на Открытом чемпионате США — 2025. Об этом музыкант сообщил в социальных сетях.

Фото: Скриншот из социальных сетей Дрейка

Синнер в четвёртом круге US Open обыграл казахстанца Александра Бублика (24-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:1, 6:1. В четвертьфинале он встретится со своим соотечественником Лоренцо Музетти, занимающим 10-ю строчку мирового рейтинга. Янник является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

Напомним, Дрейк уже делал ставку на победу Синнера на Australian Open — 2025. Тогда в решающем матче Янник обыграл немца Александра Зверева.

