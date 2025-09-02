Джессика Пегула вышла в полуфинал US Open — 2025, где может сыграть с Ариной Соболенко

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвертьфинале она обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Пегула один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Крейчиковой два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В полуфинале соревнований Пегула сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия).