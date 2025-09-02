Пегула — пятая американка за последние 20 лет с сотней побед на турнирах WTA в США

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала пятой американской теннисисткой за последние 20 лет, одержавшей 100 побед на турнирах WTA, проходивших на территории США, после Серены и Винус Уильямс, Слоан Стивенс и Мэдисон Киз.

В четвертьфинале US Open — 2025 Джессика Пегула уверенно обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 6:3. За выход в финал американка поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Действующей чемпионкой соревнований является лидер мирового рейтинга Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла Пегулу.