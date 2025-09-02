Пегула – о матче 1/4 финала US Open с Крейчиковой: в концовке было очень напряжённо

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала свою победу в четвертьфинальном матче US Open – 2025 над чешкой Барборой Крейчиковой со счётом 6:3, 6:3.

«Думаю, что играла в очень хороший теннис. Я была стабильна, в предыдущих матчах, быстро входила в игру и сегодня особенно хотела это показать, тем более против такой опасной соперницы, как Барбора. В концовке было очень напряжённо: она исполнила несколько сильных подач и удачных приёмов, когда я подавала при счёте 4-1 и мы все видели, что она умеет делать, продемонстрировав это в матче против Тейлор. Так что, я довольна, что матч завершён», – сказала Пегула в интервью на корте после матча.

В полуфинале соревнований Пегула сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия).