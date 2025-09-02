Скидки
Пегула: десять лет назад я даже не думала, что смогу быть успешной на US Open

Пегула: десять лет назад я даже не думала, что смогу быть успешной на US Open
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поделилась мнением о том, почему ей удаётся успешно выступать на US Open. Ранее Пегула вышла в полуфинал турнира, обыграв в матче 1/4 финала чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 6:3.

US Open (ж). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 18:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Барбора Крейчикова
62
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

«Я чувствую себя уверенно и, порой, поражаюсь, когда оглядываюсь назад и думаю, что чувствую себя комфортно играя на больших кортах, в важных матчах на лучшем корте мира и против сильнейших соперников с самой сумасшедшей публикой на трибунах. Это невероятно. Десять лет назад я даже не думала, что смогу быть успешной на US Open. Но, похоже, у меня получается», – сказала Пегула в интервью на корте после четвертьфинального матча.

Напомним, Пегула является действующей финалисткой турнира. В прошлогоднем финале она уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 5:7, 5:7.

В полуфинале соревнований Пегула сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия).

