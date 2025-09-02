Пегула — третья американка, кто после 30 лет дважды подряд вышла в 1/2 финала на US Open

Четвёртая ракетка мира, 31 летняя американская теннисистка Джессика Пегула стала третьей американкой после 30 лет, которая достигла двух полуфиналов в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США подряд, вместе с Крис Эверт и Сереной Уильямс.

В четвертьфинале US Open — 2025 Джессика Пегула уверенно обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 6:3. За выход в финал американка поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Действующей чемпионкой соревнований является лидер мирового рейтинга Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла Пегулу.