Пегула — третья американка, кто после 30 лет дважды подряд вышла в 1/2 финала на US Open
Четвёртая ракетка мира, 31 летняя американская теннисистка Джессика Пегула стала третьей американкой после 30 лет, которая достигла двух полуфиналов в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США подряд, вместе с Крис Эверт и Сереной Уильямс.
US Open (ж). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 18:40 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
62
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
В четвертьфинале US Open — 2025 Джессика Пегула уверенно обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 6:3. За выход в финал американка поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия).
Действующей чемпионкой соревнований является лидер мирового рейтинга Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла Пегулу.
