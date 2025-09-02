Легечка – о матче с Алькарасом: главное – играть в свой теннис и использовать каждый шанс

21-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка рассказал, какая особенность его игры заставляет испытывать трудности испанского теннисистка Карлоса Алькараса. Легечка и Алькарас проводят встречу 1/4 финала US Open — 2024.

– Вы один из немногих игроков, кто обыграл Карлоса Алькараса в этом году. В чём особенность вашей игры, из-за которой ему трудно?

– Я стараюсь быть агрессивным, выходить к сетке. Для меня главное — играть в свой теннис, использовать каждый шанс, который появляется и тогда матч будет хорошим, – сказал Легечка в интервью на корте перед выходом на матч с Алькарасом.

Напомним, Иржи Легечка одержал победу над испанцем в в четвертьфинальном матче турнира в Дохе (Катар) со счётом 6:3, 3:6, 6:4.