Легечка – о матче с Алькарасом: главное – играть в свой теннис и использовать каждый шанс
21-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка рассказал, какая особенность его игры заставляет испытывать трудности испанского теннисистка Карлоса Алькараса. Легечка и Алькарас проводят встречу 1/4 финала US Open — 2024.
US Open (м). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 20:35 МСК
21
Иржи Легечка
И. Легечка
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
– Вы один из немногих игроков, кто обыграл Карлоса Алькараса в этом году. В чём особенность вашей игры, из-за которой ему трудно?
– Я стараюсь быть агрессивным, выходить к сетке. Для меня главное — играть в свой теннис, использовать каждый шанс, который появляется и тогда матч будет хорошим, – сказал Легечка в интервью на корте перед выходом на матч с Алькарасом.
Напомним, Иржи Легечка одержал победу над испанцем в в четвертьфинальном матче турнира в Дохе (Катар) со счётом 6:3, 3:6, 6:4.
