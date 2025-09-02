Карлос Алькарас — Иржи Легечка: испанец выиграл 1-й сет матча на US Open — 2025
Поделиться
В эти минуты в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 21-й номер рейтинга представитель Чехии Иржи Легечка. Алькарас выиграл первый сет — 6:4. На данный игровой отрезок спортсменами было затрачена 41 минута.
US Open (м). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 20:35 МСК
21
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Алькараса (0-1 на харде). Карлос одержал обе победы над Иржи на траве Лондона — во втором круге в 2023 году и в финале нынешним летом (7:5, 6:7 (5:7), 6:2). А в феврале этого года Легечка обыграл Алькараса в четвертьфинале Дохи — 6:3, 3:6, 6:4.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер.
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
22:53
-
22:44
-
22:34
-
21:59
-
21:55
-
21:46
-
21:37
-
21:19
-
21:05
-
21:04
-
20:37
-
20:37
-
20:23
-
20:13
-
20:09
-
20:04
-
19:58
-
19:45
-
19:17
-
18:55
-
18:49
-
18:39
-
18:21
-
18:15
-
17:52
-
17:49
-
17:35
-
17:28
-
17:26
-
17:20
-
16:40
-
16:33
-
16:10
-
15:52
-
15:19