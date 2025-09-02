Скидки
Карлос Алькарас — Иржи Легечка: испанец выиграл 1-й сет матча на US Open — 2025

Комментарии

В эти минуты в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 21-й номер рейтинга представитель Чехии Иржи Легечка. Алькарас выиграл первый сет — 6:4. На данный игровой отрезок спортсменами было затрачена 41 минута.

US Open (м). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 20:35 МСК
Иржи Легечка
21
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Алькараса (0-1 на харде). Карлос одержал обе победы над Иржи на траве Лондона — во втором круге в 2023 году и в финале нынешним летом (7:5, 6:7 (5:7), 6:2). А в феврале этого года Легечка обыграл Алькараса в четвертьфинале Дохи — 6:3, 3:6, 6:4.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер.

