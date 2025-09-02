Рик Макки – о перспективах Зверева: вполне возможно, что он ещё выиграет ТБШ

Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки поделился мнением о результатах немецкого теннисиста Александра Зверева, отметив, что у него ещё есть шансы завоевать титул на турнирах серии «Большого шлема».

«Вполне возможно, что он ещё выиграет турнир «Большого шлема», потому что его игра на задней линии очень стабильна. Правда, форхенд иногда может быть ненадёжным. У него одна из лучших подач, он хорошо двигается и, для крупного игрока, невероятно хорошо защищается.

Я не знаю, что иногда происходит у него в голове, он как будто немного отсутствует. Все остальные игроки становятся лучше. Для Зверева всё зависит от того, сможет ли он переключить «тумблер» в голове. Чтобы быть по-настоящему сильным, нужно быть полностью сосредоточенным», – приводит слова Макки Eurosport Germany.

На проходящем с 24 августа по 7 сентября US Open – 2025 Зверев уступил в матче третьего круга канадскому теннисисту Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 4:6, 4:6.