«В следующий раз будь добрее». Калинская опубликовала пост по итогам US Open

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в социальных сетях опубликовала пост по итогам Открытого чемпионата США — 2025.

«В следующий раз будь добрее, пожалуйста», — написала Калинская и добавила эмодзи ночного города, красного яблока и лица, улыбающегося со слезой.

В паре с представительницей Румынии Сораной Кырстей Калинская в первом же круге проиграла американскому дуэту Маккартни Кесслер и Питон Стирнс (5:7, 4:6). После матча Анна осталась недовольна тем, что американки не извинялись за случаи, когда мячи с их стороны отскакивали от троса. В одиночном разряде россиянка в третьем круге уступила второй ракетке мира из Польши Иге Швёнтек со счётом 6:7 (2:7), 4:6. После поражения Калинская не смогла сдержать слёз и расплакалась, покидая стадион.

