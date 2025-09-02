Джессика Пегула повторила достижение Серены Уильямс, выйдя в полуфинал US Open — 2025

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала первой женщиной, которая вышла в полуфинал US Open два года подряд, не проиграв ни одного сета, со времён Серены Уильямс (2011-2014).

В четвертьфинале US Open — 2025 Джессика Пегула уверенно обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову (62-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3. За выход в финал американка поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Действующей чемпионкой соревнований является лидер мирового рейтинга из Беларуси Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла Пегулу.