Карлос Алькарас обыграл Иржи Легечку и вышел в полуфинал US Open – 2025
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал US Open – 2025, обыграв в матче 1/4 финала чешского теннисистка Иржи Легечку (21-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, 6:4.
US Open (м). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 20:35 МСК
21
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За время матча Алькарас выполнил пять подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Легечка сделал в игре четыре эйса, допустил четыре двойных ошибки и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.
В полуфинале US Open – 2025 Карлос Алькараса сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем.
