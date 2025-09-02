Скидки
Карлос Алькарас — Иржи Легечка, результат матча 2 сентября 2025, счет 3:0, 1/4 финала US Open

Карлос Алькарас обыграл Иржи Легечку и вышел в полуфинал US Open – 2025
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал US Open – 2025, обыграв в матче 1/4 финала чешского теннисистка Иржи Легечку (21-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, 6:4.

US Open (м). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 20:35 МСК
Иржи Легечка
21
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За время матча Алькарас выполнил пять подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Легечка сделал в игре четыре эйса, допустил четыре двойных ошибки и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале US Open – 2025 Карлос Алькараса сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем.

Сетка US Open - 2025
Календарь US Open - 2025
