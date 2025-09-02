Карлос Алькарас обыграл Иржи Легечку и вышел в полуфинал US Open – 2025

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал US Open – 2025, обыграв в матче 1/4 финала чешского теннисистка Иржи Легечку (21-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За время матча Алькарас выполнил пять подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Легечка сделал в игре четыре эйса, допустил четыре двойных ошибки и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале US Open – 2025 Карлос Алькараса сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем.