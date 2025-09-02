Скидки
Алькарас — самый молодой, кто вышел в полуфинал на всех покрытиях на ТБШ несколько раз

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком (22 года и 111 дней) с 1978 года, который достиг полуфинала мужского одиночного разряда на всех трёх покрытиях в нескольких сезонах (2023 и 2025) на турнирах «Большого шлема».

US Open (м). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 20:35 МСК
Иржи Легечка
21
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В четвертьфинале US Open — 2025 Алькарас обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:2, 6:4. В полуфинале US Open – 2025 Карлос сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и американцем Тейлором Фрицем.

В этом сезоне на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне испанец сыграл в финале. В сезоне-2023 Алькарас стал чемпионом Уимблдона, а на «Ролан Гаррос» и US Open дошёл до полуфинала.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
