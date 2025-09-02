Алькарас — самый молодой, кто вышел в полуфинал на всех покрытиях на ТБШ несколько раз

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком (22 года и 111 дней) с 1978 года, который достиг полуфинала мужского одиночного разряда на всех трёх покрытиях в нескольких сезонах (2023 и 2025) на турнирах «Большого шлема».

В четвертьфинале US Open — 2025 Алькарас обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:2, 6:4. В полуфинале US Open – 2025 Карлос сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и американцем Тейлором Фрицем.

В этом сезоне на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне испанец сыграл в финале. В сезоне-2023 Алькарас стал чемпионом Уимблдона, а на «Ролан Гаррос» и US Open дошёл до полуфинала.