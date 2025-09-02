«Очень трудно не думать об этом». Алькарас — о потенциальном возвращении на первую строчку

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как часто он думает о потенциальном возвращении на первую строчку рейтинга. Алькарас может вновь подняться на вершину рейтинга, если одержит победу на US Open – 2025.

— Если вы выиграете этот турнир, то снова станете первой ракеткой мира. Думаете ли вы об этом, выходя на корт?

– Очень трудно не думать об этом. Это очевидно. Но каждый раз, когда я выхожу на корт, я стараюсь не зацикливаться на этом. Думаю, если слишком много думать о первом месте, то начинаешь сам себе создавать лишнее давление, а я этого не хочу. Я просто хочу выходить на корт, делать своё дело, следовать своим целям в матче и получать максимум удовольствия. Так что да, первое место рядом, но я стараюсь не думать об этом слишком много, – сказал Алькарас в интервью на корте после четвертьфинального матча US Open.

Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв в матче 1/4 финала чешского теннисиста Иржи Легечку. За выход в финал турнира он поспорит с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и американцем Тейлором Фрицем.