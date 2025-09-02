Карлос Алькарас — четвёртый по количеству полуфиналов ТБШ до 23 лет

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал четвёртым по количеству полуфиналов (девять) в мужском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» до достижения 23 лет в Открытую эру. По этому показателю Карлос сравнялся с Матсом Виландером. Большего количества достигали только Бьорн Борг, Рафаэль Надаль и Борис Беккер (по 10), сообщает Opta Ace.
В четвертьфинале US Open — 2025 Алькарас обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:2, 6:4. В полуфинале Карлос сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и американцем Тейлором Фрицем.
US Open — 2025 проходит с 28 июля по 7 сентября. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
