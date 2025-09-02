Скидки
«Если честно, я к этому не привык». Алькарас – о просмотре видео с лучшими моментами матча

«Если честно, я к этому не привык». Алькарас – о просмотре видео с лучшими моментами матча
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал смотрит ли он нарезки лучших моментов своей игры. Алькарас вышел в полуфинал US Open – 2025, одержав победу над чехом Иржи Легечкой со счётом 6:4, 6:2, 6:4.

US Open (м). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 20:35 МСК
Иржи Легечка
21
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Бывает ли так, что вечером вы возвращаетесь домой или в гостиницу и смотрите свои собственные хайлайты?
– Сам я обычно не смотрю. Но иногда, когда захожу в гостиную, мои младшие братья включают видео со мной, с моими лучшими розыгрышами. Я просто сажусь рядом, смотрю и снова получаю удовольствие. Каждый раз, когда я вижу свои удары, это возвращает меня в тот самый момент матча и я наслаждаюсь. Но, если честно, я к этому не привык, – сказал Алькарас в интервью на корте после четвертьфинального матча US Open.

За выход в финал Открытого чемпионата США – 2025 Алькарас поспорит с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и американцем Тейлором Фрицем.

Алькарас влетел в полуфинал US Open. И побил личный рекорд по очкам — более 10 000
