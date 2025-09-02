«Если честно, я к этому не привык». Алькарас – о просмотре видео с лучшими моментами матча

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал смотрит ли он нарезки лучших моментов своей игры. Алькарас вышел в полуфинал US Open – 2025, одержав победу над чехом Иржи Легечкой со счётом 6:4, 6:2, 6:4.
— Бывает ли так, что вечером вы возвращаетесь домой или в гостиницу и смотрите свои собственные хайлайты?
– Сам я обычно не смотрю. Но иногда, когда захожу в гостиную, мои младшие братья включают видео со мной, с моими лучшими розыгрышами. Я просто сажусь рядом, смотрю и снова получаю удовольствие. Каждый раз, когда я вижу свои удары, это возвращает меня в тот самый момент матча и я наслаждаюсь. Но, если честно, я к этому не привык, – сказал Алькарас в интервью на корте после четвертьфинального матча US Open.
За выход в финал Открытого чемпионата США – 2025 Алькарас поспорит с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и американцем Тейлором Фрицем.
