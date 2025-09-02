Алькарас признался, что планирует сыграть в гольф в выходные дни перед 1/2 финала US Open

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, чем он планирует заниматься в выходные дни перед полуфинальным матчем US Open – 2025. Испанец вышел в 1/2 финала турнира, обыграв чеха Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:2, 6:4.
— У вас теперь два выходных. На днях мы видели, как имитировали игру в гольф на корте после матча. Есть шанс, что за ближайшие два дня вы выйдете на поле?
– Сто процентов. Это часть рутины, которая хорошо работает. В каждый выходной я стараюсь сыграть в гольф. Завтра у меня, можно сказать, очень сложный раунд против Хуанки. Серхио Гарсия (известный испанский гольфист. – Прим. «Чемпионата») тоже будет там — я его видел. Завтра меня ждёт тяжёлый матч, но я точно сыграю.
— Сколько ударов Серхио должен вам уступить, чтобы игра была честной?
– Обсудим это завтра, но, думаю, хотя бы 10–15 ударов. Иначе никак. Я ведь не настолько хорош, Серхио (смеётся), – сказал Алькарас на корте после матча 1/4 финала.
