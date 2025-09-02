Карлос Алькарас впервые в карьере преодолел отметку в 10 000 очков

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере преодолел отметку в 10 000 очков. После выхода в полуфинал Открытого чемпионата США — 2025 в лайв-рейтинге у Карлоса 10 340 очков.

В четвертьфинале Алькарас обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:2, 6:4. В полуфинале соревнований испанец сразится с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 7) — Тейлор Фриц (США, 4).

US Open — 2025 проходит с 28 июля по 7 сентября. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.