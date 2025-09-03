Скидки
Карлос Алькарас выиграл 35 из последних 36 матчей

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл 35 из последних 36 матчей. На US Open — 2025 в четвертьфинале испанец обыграл чеха Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:2, 6:4.

US Open (м). 1/4 финала
02 сентября 2025, вторник. 20:35 МСК
Иржи Легечка
21
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Ранее в этом сезоне Алькарас стал чемпионом «Мастерсов» в Цинциннати (США) и Риме (Италия), турнира ATP-500 в Лондоне, а также одержал победу на «Ролан Гаррос». Единственный матч Карлос проиграл в финале Уимблдона.

В полуфинале US Open — 2025 испанец сразится с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 7) — Тейлор Фриц (США, 4).

US Open — 2025 проходит с 28 июля по 7 сентября. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
