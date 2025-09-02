Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Карлос Алькарас, US Open: результаты на 2 сентября, следующий соперник, путь до титула

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/2 финала на Открытом чемпионате США 2025 года. «Чемпионат» публикует результаты его игр, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Карлоса Алькараса до титула US Open — 2025

Сыгранные матчи Карлоса Алькараса на US Open — 2025:

первый круг: Карлос Алькарас (Испания) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 7:5, 6:4;

второй круг: Карлос Алькарас (Испания) — Маттия Беллуччи (Италия) — 6:1, 6:0, 6:3;

третий круг: Карлос Алькарас (Испания) — Лучано Дардери (Италия, 32) — 6:2, 6:4, 6:0;

четвёртый круг: Карлос Алькарас (Испания) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:4;

1/4 финала: Карлос Алькарас (Испания) – Иржи Легечка (Чехия, 20).

Следующий матч Карлоса Алькараса на US Open — 2025:

1/2 финала: Тейлор Фриц (США, 4) / Новак Джокович (Сербия, 7).

Потенциальный путь Карлоса Алькараса к титулу:

финал: Янник Синнер (Италия, 1).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер.