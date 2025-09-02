Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас, US Open: результаты на 2 сентября, следующий соперник, путь до титула

Карлос Алькарас, US Open: результаты на 2 сентября, следующий соперник, путь до титула
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/2 финала на Открытом чемпионате США 2025 года. «Чемпионат» публикует результаты его игр, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Карлоса Алькараса до титула US Open — 2025

Сыгранные матчи Карлоса Алькараса на US Open — 2025:

  • первый круг: Карлос Алькарас (Испания) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 7:5, 6:4;
  • второй круг: Карлос Алькарас (Испания) — Маттия Беллуччи (Италия) — 6:1, 6:0, 6:3;
  • третий круг: Карлос Алькарас (Испания) — Лучано Дардери (Италия, 32) — 6:2, 6:4, 6:0;
  • четвёртый круг: Карлос Алькарас (Испания) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:4;
  • 1/4 финала: Карлос Алькарас (Испания) – Иржи Легечка (Чехия, 20).

Следующий матч Карлоса Алькараса на US Open — 2025:

  • 1/2 финала: Тейлор Фриц (США, 4) / Новак Джокович (Сербия, 7).

Потенциальный путь Карлоса Алькараса к титулу:

  • финал: Янник Синнер (Италия, 1).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

Сетка US Open - 2025
Календарь US Open - 2025
Материалы по теме
Алькарас влетел в полуфинал US Open. И побил личный рекорд по очкам — более 10 000
Алькарас влетел в полуфинал US Open. И побил личный рекорд по очкам — более 10 000
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android