Маркета Вондроушова снялась с US Open. Арина Соболенко вышла в 1/2 финала без борьбы

Победительница Уимблдона-2023, 60-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова снялась с Открытого чемпионата США — 2025 из-за травмы, которую она получила на тренировке. В четвертьфинале соревнований она должна была встретиться с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга из Беларуси Ариной Соболенко.

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 00:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
60
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

За выход в финал соревнований Арина Соболенко поспорит с четвёртой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Напомним, Соболенко является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла Пегулу. Матчи основной сетки US Open — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября.

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
