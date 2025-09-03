Маркета Вондроушова снялась с US Open. Арина Соболенко вышла в 1/2 финала без борьбы

Победительница Уимблдона-2023, 60-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова снялась с Открытого чемпионата США — 2025 из-за травмы, которую она получила на тренировке. В четвертьфинале соревнований она должна была встретиться с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга из Беларуси Ариной Соболенко.

За выход в финал соревнований Арина Соболенко поспорит с четвёртой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Напомним, Соболенко является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла Пегулу. Матчи основной сетки US Open — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября.