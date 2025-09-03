Маркета Вондроушова снялась с US Open. Арина Соболенко вышла в 1/2 финала без борьбы
Поделиться
Победительница Уимблдона-2023, 60-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова снялась с Открытого чемпионата США — 2025 из-за травмы, которую она получила на тренировке. В четвертьфинале соревнований она должна была встретиться с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга из Беларуси Ариной Соболенко.
US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 00:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
60
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
За выход в финал соревнований Арина Соболенко поспорит с четвёртой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
Напомним, Соболенко является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла Пегулу. Матчи основной сетки US Open — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 сентября 2025
-
01:54
-
01:46
-
01:17
-
01:00
-
00:48
-
00:48
-
00:36
-
00:34
-
00:22
-
00:03
- 2 сентября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:31
-
23:29
-
23:04
-
23:03
-
22:53
-
22:44
-
22:34
-
21:59
-
21:55
-
21:46
-
21:37
-
21:19
-
21:05
-
21:04
-
20:37
-
20:37
-
20:23
-
20:13
-
20:09
-
20:04
-
19:58
-
19:45
-
19:17